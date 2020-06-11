Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Далай-лама XIV выпустил сингл "Сострадание" к своему первому музыкальному альбому под названием "Внутренний мир". О появлении трека в сети сообщает издание Your EDM.

Альбом включает в себя 11 композиций, которые являются записанными с певицей Джунель Кунин мантрами и учениями Далай-ламы.

Альбом выйдет 6 июля, в 85-й день рождения Далай-ламы. Все деньги от его продаж направят на благотворительность.

- Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм, - написала в своём Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.

Ранее сайт KP.ru публиковал секреты счастья лауреата Нобелевской премии Далай-ламы.

Также на сайте сообщали о том, что Далай-ламу госпитализировали с лёгочной инфекцией в Индии.

Первый сингл Далай Ламы Сострадание .

ИСТОЧНИК KP.RU