2020-06-11T14:44:57+03:00
В мире

Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому

В сборник войдут 11 треков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Далай-лама выпустил сингл с дебютного альбомаДалай-лама выпустил сингл с дебютного альбомаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Далай-лама XIV выпустил сингл "Сострадание" к своему первому музыкальному альбому под названием "Внутренний мир". О появлении трека в сети сообщает издание Your EDM.

Альбом включает в себя 11 композиций, которые являются записанными с певицей Джунель Кунин мантрами и учениями Далай-ламы.

Альбом выйдет 6 июля, в 85-й день рождения Далай-ламы. Все деньги от его продаж направят на благотворительность.

- Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм, - написала в своём Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.

Ранее сайт KP.ru публиковал секреты счастья лауреата Нобелевской премии Далай-ламы.

Также на сайте сообщали о том, что Далай-ламу госпитализировали с лёгочной инфекцией в Индии.

Первый сингл Далай Ламы Сострадание .

ИСТОЧНИК KP.RU

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