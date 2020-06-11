Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому
Далай-лама XIV выпустил сингл "Сострадание" к своему первому музыкальному альбому под названием "Внутренний мир". О появлении трека в сети сообщает издание Your EDM.
Альбом включает в себя 11 композиций, которые являются записанными с певицей Джунель Кунин мантрами и учениями Далай-ламы.
Альбом выйдет 6 июля, в 85-й день рождения Далай-ламы. Все деньги от его продаж направят на благотворительность.
- Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм, - написала в своём Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.
Ранее сайт KP.ru публиковал секреты счастья лауреата Нобелевской премии Далай-ламы.
Также на сайте сообщали о том, что Далай-ламу госпитализировали с лёгочной инфекцией в Индии.
Первый сингл Далай Ламы Сострадание .
ИСТОЧНИК KP.RU