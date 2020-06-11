Страны Шенгена 1 июля откроют границы для некоторых стран
Еврокомиссия в рамках проекта поэтапного снятия ограничений рекомендует странам Евросоюза с 15 июня снять запрет на перемещение между странами внутри ЕС и продлить ограничения на въезд из других стран до 30 июня.
Также Еврокомиссия рекомендует согласовать список тех стран, которые не входят в Евросоюза, но для которых снимут ограничение на въезд в Шенген.
- Учитывая, что государства-члены ЕС сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами, - сказано в рекомендация ЕК.
Первыми предлагается открыть границы с государствами с приблизительно такой же ситуацией по коронавирусу. В Екврокомиссии также заявили о создании портала, на котором будут публиковать информацию об изменениях в режиме пересечения границ в реальном времени.
Отмечается, что в Еврокомиссии хотят, чтобы не повторилась ситуация, как в начале пандемии. Тогда отдельные страны принимали решение о закрытии границ, не согласовывая его с другими челнами Евросоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU