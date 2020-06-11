В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:29:05+03:00

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Москвичей предупредили об "оранжевом уровне" опасности погоды. По этой классификации значит, погода условно опасна: дожди, ливень, сильный ветер.

- Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба,- сказано на сайте Гидрометцентра.

Погода будет больше походить на тропическую - после изнуряющей жары, рекордной не только для центра, но и для севера России, придут проливные дожди. Вторую волну стоит ждать ближе к выходным, спутником осадков будет похолодание. Температура воздуха, которая еще в четверг в той же Москве превышала 30-32 градуса, не будет подниматься 13 июня выше 20 градусов. Синоптики предупреждают об арктическом вторжении.

Скандинавский антициклон собьет температуру на несколько дней, но уже на следующей неделе жара вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU