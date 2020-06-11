2020-06-11T15:14:01+03:00
Общество

В Минпросвещения рассказали, будут ли тестировать на коронавирус сдающих ЕГЭ

Решение об этом каждый регион будет принимать самостоятельно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Решение о тестировании на коронавирус на ЕГЭ будут принимать регионыРешение о тестировании на коронавирус на ЕГЭ будут принимать регионыФото: Евгения ГУСЕВА
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Регионы самостоятельно решат, будут ли делать экспресс-тесты на коронавирус сдающим ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Это каждый регион решает, исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску, они планируют проводить такую диагностику. Но это рекомендация Роспотребнадзора, то есть нет такой обязанности, - сказал он в ходе пресс-конференции.

Кравцов добавил, что перед экзаменом всем школьникам в обязательном порядке будут измерять температуру. Кроме того, участники ЕГЭ должны сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Специально для этого экзамен по русскому языку был разделен на два дня.

Еще одно важное ограничение - организаторами ЕГЭ не могут быть люди старше 65 лет.

Ранее стало известно о том, что в этом году все учащиеся девятых и одиннадцатых классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Тех выпускников, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, примут в них по оценкам в аттестате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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