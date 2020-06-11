2020-06-11T15:33:57+03:00
Общество

Матвиенко предложила сделать День России "масштабнее и народнее"

Спикер Совета Федерации считает, что нужно создать список мест для торжеств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Предложено создать список мест, которые можно было посещать в День РоссииПредложено создать список мест, которые можно было посещать в День РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать список мест для проведения торжеств в День России. 12 июня является праздничным нерабочим днем с сохранением зарплаты, обычно, торжества ограничиваются концертами, народной самодеятельностью на центральных площадях городов.

Матвиенко считает, что праздник можно сделать более масштабным:

- По моему убеждению, потенциал праздника - День России - еще не полностью раскрыт и исчерпан. Он может стать масштабнее и "народнее" в его возможном развитии, в формировании особых, собственных ритуалов, символов, знаковых мест заложен большой ресурс для создания мощного объединяющего эффекта,- сказано в ее заявлении на сайте "Парламентской газеты".

В этот день можно было бы посещать "места силы", считает спикер Совфеда, объекты, которые отражают становление государственности. Эти места должны выбирать не только эксперты, историки, но и народ - выступила с предложением Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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