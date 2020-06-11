2020-06-11T15:42:03+03:00
В мире

Лидер "Океан Эльзы" сложил мандат депутата Рады, потому что "выполнил миссию"

Святослав Вакарчук хочет заняться образовательным проектом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав ВакарчукЛидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав ВакарчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" отказался от статуса депутата Верховной Рады.

Он сложил мандат по собственному желанию и планирует заняться образовательным проектом. Что именно это за проект, Вакарчук журналистам сообщать не стал.

Свой уход он объяснил просто - "выполнил миссию", привел партию "Голос" в парламент. Кстати, из партии музыкант уходить не собирается, он продолжит принимать участие в политике вместе с коллегами по "Голосу", сообщает телеканал "112 Украина".

Опыт по сложению депутатских полномочий у музыканта уже есть - в 2007 году он прошел в Раду по спискам партии Виктора Ющенко "Наша Украина — Народная самооборона", через год решил добровольно уйти из парламента. Вернулся в политику он в 2019 году, но уже со своей партией, которую назвал "Голос". Тогда он заявил, что его цель "спустить депутатов с неба на землю", вступить в Евросоюз и НАТО, избавиться от такого явления как олигархи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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