Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Нефть марки Brent вновь начинает дешеветь - за баррель дают уже меньше 40 долларов - 39,59 доллара за баррель. Как сообщает Reuters, это худшее дневное падение стоимости нефти начиная с 27 апреля.
WTI тоже теряет в цене - за баррель дают 37,67 долларов.
Скачки цен на нефтяном рынке начались после публикации прогнозов Федерального резерва США, в докладе сказано, что американская экономика сократится на 6,5% в 2020 году и восстановится не раньше конца 2021, а уровень безработицы достигнет 9,3% в конце 2020-го, и для его снижения потребуются годы.
Еще одной причиной стали переполненные нефтехранилища в США, причем, запасы нефти побили рекорд, выросли на 5,7 миллионов баррелей до 538,1 миллионов баррелей.
- ОПЕК + должна придерживаться апрельской сделки и поддерживать свои согласованные ограничения на добычу в 5,8 млн баррелей в сутки ниже базового уровня в течение всего следующего года,- сказал аналитик PVM Oil Тмас Варга.
В июне группа стран ОПЕК продлила принятое в апреле ограничение на добычу.
ИСТОЧНИК KP.RU