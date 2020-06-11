2020-06-11T16:00:37+03:00
Общество

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов

Причиной считают новости о рекордном объеме нефти в американских хранилищах и прогнозы ФРС
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нефть дешевеет на фоне новостей о продолжающемся кризисе, причиной которого стала пандемияНефть дешевеет на фоне новостей о продолжающемся кризисе, причиной которого стала пандемияФото: REUTERS
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Нефть марки Brent вновь начинает дешеветь - за баррель дают уже меньше 40 долларов - 39,59 доллара за баррель. Как сообщает Reuters, это худшее дневное падение стоимости нефти начиная с 27 апреля.

WTI тоже теряет в цене - за баррель дают 37,67 долларов.

Скачки цен на нефтяном рынке начались после публикации прогнозов Федерального резерва США, в докладе сказано, что американская экономика сократится на 6,5% в 2020 году и восстановится не раньше конца 2021, а уровень безработицы достигнет 9,3% в конце 2020-го, и для его снижения потребуются годы.

Еще одной причиной стали переполненные нефтехранилища в США, причем, запасы нефти побили рекорд, выросли на 5,7 миллионов баррелей до 538,1 миллионов баррелей.

- ОПЕК + должна придерживаться апрельской сделки и поддерживать свои согласованные ограничения на добычу в 5,8 млн баррелей в сутки ниже базового уровня в течение всего следующего года,- сказал аналитик PVM Oil Тмас Варга.

В июне группа стран ОПЕК продлила принятое в апреле ограничение на добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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