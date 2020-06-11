2020-06-11T16:15:25+03:00
Общество

Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету

Опасность представляют "не родные" зарядки, а также взятые у других взаймы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эксперты уверены -скоро больше людей будут заботиться об IT-гигиенеЭксперты уверены -скоро больше людей будут заботиться об IT-гигиенеФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты рассказали, почему опасно заряжать телефон "не родной" зарядкой.

Речь идет об устройстве, которое идет в комплекте к телефону - это самый безопасный способ зарядить телефон. Если его нет, то есть риск повредить гаджет или "подарить" мошенникам свои персональные данные.

Случай первый: куплена альтернативная зарядка, не оригинал, а копия, которая может отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения.

- Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение,- рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Случай второй, когда человек заряжает телефон общественной или зарядкой, взятой у кого-то взаймы. Эксперт считает, через провода хакеры получают доступ к телефону, и им не нужно подбирать пароли, вся информация на гаджете, включая фото, банковские приложения.

- Самые высокие шансы стать невольной жертвой хакерской атакой у тех, кто любит использовать для подзарядки своих телефонов общественные USB-станции, которые могут незаметно для администраторов этого места подвернуться манипуляциям со стороны злоумышленников,- сообщил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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