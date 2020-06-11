Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету
Эксперты рассказали, почему опасно заряжать телефон "не родной" зарядкой.
Речь идет об устройстве, которое идет в комплекте к телефону - это самый безопасный способ зарядить телефон. Если его нет, то есть риск повредить гаджет или "подарить" мошенникам свои персональные данные.
Случай первый: куплена альтернативная зарядка, не оригинал, а копия, которая может отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения.
- Поддельное зарядное устройством может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение,- рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Случай второй, когда человек заряжает телефон общественной или зарядкой, взятой у кого-то взаймы. Эксперт считает, через провода хакеры получают доступ к телефону, и им не нужно подбирать пароли, вся информация на гаджете, включая фото, банковские приложения.
- Самые высокие шансы стать невольной жертвой хакерской атакой у тех, кто любит использовать для подзарядки своих телефонов общественные USB-станции, которые могут незаметно для администраторов этого места подвернуться манипуляциям со стороны злоумышленников,- сообщил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU