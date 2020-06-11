2020-06-11T16:19:23+03:00
Происшествия

Адвокат рассказал, как Ефремов может избежать наказания за употребление наркотиков

В эфире радио "Комсомольская правда" Леонид Ольшанский объяснил, какое наказание грозит актеру
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Роман Канащук/ТАССФото: Роман Канащук/ТАСС
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10 июня на актера Михаила Ефремова завели новое уголовное дело - о сбыте наркотиков. В прокураторе подтвердили, что в момент аварии он был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Адвокат Леонид Ольшанский рассказал, какое наказание теперь грозит Ефремову, и может ли он его избежать.

По словам эксперта, актер может получить до трех лет лишения свободы. Но все зависит от следователя.

- Это воля следователя. Ефремов может сказать: Ничего не знаю, наркотики не употреблял, пиши, начальник, пиши – наркотики не употреблял, не покупал, не приобретал. Точка, - объяснил Ольшанский в эфире радио "Комсомольская правда".

Адвокат добавил, что Ефремов может запросто отказаться от дачи показаний.

- Он может сказать: я, пожалуй, помолчу. Статья 51 Конституции гласит – никто не должен давать показания против самого себя, своих родных и близких. Начальник, ничего говорить на эту тему не буду, - отметил юрист.

Ранее Ольшанский объяснил, что на данный момент Ефремову грозит от 5 до 12 лет за пьяное ДТП. Но по факту по данной статье чаще всего осуждают на колонию-поселение. Это не зона. Но если появится еще дело о наркотиках, то это может быть и реальный срок с колонией общего режима.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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