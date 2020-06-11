В Минобрнауки сняли запрет на проведение массовых мероприятий

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:59:17+03:00

Выпускные в очном формате пройдут в регионах, где приступили к третьему этапу снятия блокировки Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Минобрнауки разрешили подведомственным организациям проводить массовые мероприятия. Запрет ранее был введен в связи с пандемией коронавируса. Эпидситуация в России меняется - страна вышла на плато, ожидается снижение числа заболеваний.

К поэтапному восстановлению прежнего режима работы, включая массовые мероприятия, приступят музеи, управления особо охраняемых природных территорий.

- В соответствии с актами высших должностных лиц субъектов РФ <…> поэтапно возобновлять проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан <…> образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми- сказано в документе, подписанном министром 11 июня.

Несмотря на пандемию коронавируса, в ряде регионов (где приступили к третьему этапу снятия блокировки) школьники смогут провести выпускные вечера в очном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU