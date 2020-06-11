Смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире, считает академик

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:04:36+03:00

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Академик РАН Виталий Зверев заявил о том, что смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире. Он также отметил, что Россия не занижает данные по летальности, как некоторые полагают. Дело в том, что во всех странах по-разному считают.

- В Голландии, например, где смертность около 8%, тестировали только тех, кто попадал в больницы, а попадали туда только в тяжелом состоянии. То есть, сейчас они пересчитали и 8% у них тоже уже превратились в 1%, - рассказал Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, в Голландии, как и в некоторых других странах, считали только тех людей, которые попадали с коронавирусом в больницу. То есть болеющие в легкой форме или бессимптомно в эту статистику не входили. В России же был более широкий охват населения.

Напомним, по состоянию на 11 июня в России зафиксировано 502 436 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8779 человек, 174 пациента скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU