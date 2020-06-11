2020-06-11T17:39:30+03:00
В мире

Суд в Латвии признал незаконным запрет на преподавание на русском языке в частных вузах

Норму признали недействительной с 1 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Конституционный суд Латвии признал незаконными поправки, запрещающие преподавать на русском языке частным вузам. Нормы нарушают сразу несколько статей конституции страны.

В том числе 112 статью, где сказано, что каждому гарантируется право на образование. Нарушена 113 статья - о свободе научного, художественного и иного творчества.

В пресс-службе суда уточняют - законодательные нормы о языковых ограничениях в частных вузах, не соответствуют отдельным статьям закона о высших учебных заведениях. Поэтому нормы признаны недействительными с 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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