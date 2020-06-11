С 16 июня в России вновь заработают федеральные музеи и музеи-заповедники

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские федеральные музеи и музеи-заповедники вновь открываются с 16 июня: посетителям будут доступны для осмотра и прогулок открытые и парковые пространства. Соответсвующее постановление подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Минкульта России.

Для посещений открываются все музеи, находящиеся в ведении Министерства культуры. При этом в парковых и открытых пространствах должны соблюдаться рекомендации, разработанные Минкультом РФ и Роспотребнадзором. Это профилактические меры, которых необходимо придерживаться из-за пандемии коронавируса.

Перед открытием в музеях будет проведена санитарная обработка выставочных залов. В тех местах, где сотрудники будут общаться с посетителями, музеям необходимо установить защитные экраны. В парках и на открытых пространствах организуют маршрутизацию, которая поможет разводить потоки посетителей на входе и выходе из музеев. Это позволит избежать столпотворения и обезопасит посетителей и работников выставочных комплексов. Сотрудники и гости музеев обязаны носить медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.