2020-06-11T18:33:49+03:00
В мире

В США испытывают препарат Редженерон, который может быть вакциной и лекарством от коронавируса

Ученые называют препарат "коктейлем из антител к вирусу"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Препарат может быть готов к осениПрепарат может быть готов к осениФото: Мария ЛЕНЦ
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Американские ученые планируют лечить коронавирус "коктейлем". Не простым, конечно, а из антител. Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc приступает к клиническим испытаниям препарата под названием Редженерон. Вещество начнут испытывать на людях. Редженерон отличается тем, что это одновременно вакцина и лекарство, но ученым нужно доказать эффективность и получить разрешение на выпуск.

- Клиническое испытание началось в среду. "Коктейль антител" введут четырем группам: больные с Covid-19 с серьезными симптомами; зараженные, но не госпитализированые (с легкими симптомами); здоровые люди в группе риска; и здоровые люди, которые вступили в тесный контакт с больным человеком,- сообщает CNN.

Американские исследователи надеются, то доступен препарат будет уже к осени.

Похожий препарат создают в Китае, в одном "флаконе" и вакцина, и лекарство. Основа - антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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