2020-06-11T18:38:55+03:00
Общество

Заслуженный учитель РФ оценил решение о выдаче аттестатов без экзаменов

Евгений Ямбург полностью поддержал идею Минпросвещения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Заслуженный учитель России оценил решение о выдаче аттестатов без экзаменовЗаслуженный учитель России оценил решение о выдаче аттестатов без экзаменовФото: из открытых источников
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Из-за ситуации с коронавирусом в этом году все выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты без сдачи экзаменов. Это решение полностью поддержал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

- Абсолютно правильное решение. У меня крупная московская школа и, помимо здоровых детей, почти их три тысячи, еще есть специальные филиалы – и в онкологических центрах, и там, где дети без почки... Большинство детей желает поступать. И не ноют, они готовы, и даже больные дети не хотят по квотам и т.д., - заявил Ямбург в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что месяцы дистанционного обучения не прошли даром. Ребята продолжали заниматься и сейчас, несмотря на то, что учебный год закончен, все усиленно готовятся к экзаменам. Учителя, в свою очередь, проводят консультации к ЕГЭ.

Напомним, в этом году в связи с эпидемией было решено не проводить ОГЭ для 9-х классов. Учащиеся получат аттестаты на основании годовых оценок. Точно такая же ситуация с выпускниками 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы. В этом году они могут не сдавать ЕГЭ, Как сообщили в Минпросвещении, свои аттестаты школьники получат 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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