Почему тесты на антитела к COVID могут давать разные результаты, объяснил специалист

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:15:11+03:00

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Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев объяснил, почему тесты на антитела могут давать разные результаты. Для начала смоделируем гипотетическую ситуацию.

- Девушка сдает анализ на антитела после выхода на работу. Он показывает антитела класса G. Как думают многие, болезнь закончилась, есть иммунная защита. Потом эта девушка сдает снова, но на другой тест-системе. И она выявляет, что есть иммуноглобулины класса М, которые говорят об острой фазе болезни, а антител G не обнаружено.

Исаев пояснил, что, когда человек заболевает, у него в первую очередь, формируются антитела класса М. Они могут держаться до четырех недель. Затем, при выздоровлении начинают появляться иммуноглобулины (антитела) класса G.

Если вернуться к истории с девушкой, то можно сказать, что у нее заканчивается первая фаза болезни, поэтому появляются антитела G. Однако иммуноглобулины M еще некоторое время продолжают циркулировать в крови. Это приводит к тому, что различные тест-системы дают разные результаты.

Исаев также порекомендовал пациентам, которые имеют антитела класса М обращаться к врачу, даже если ни прекрасно себя чувствуют.

- Если есть М, скорее всего, это острая какая-то фаза. И даже если человек себя чувствует хорошо, это может быстро закончиться, к сожалению. У нас много примеров, когда пациенты получали М, и у них через какое-то время обострялись симптомы, развивалась пневмония, они попадали в стационары, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784279" frameborder="0"></iframe> Как сотрудница «Комсомольской правды» сдавала плазму с антителами и что из этого получилось.Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU