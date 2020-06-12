Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь

12 Июнь 2020 2020-06-11T18:25:39+03:00

Врио главы республики отметил, что к нему поступает много обращений от тяжелых больных

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На выступления 11 июня в Госсовете Чувашии врио главы республики Олег Николаев отметил, что в стационарах число коронавирусных больных превышает 1400 человек. Несмотря на то, что коечный фонд постоянно увеличивается, количество пациентов тоже растет.

«Лично ко мне поступает очень много обращений, в том числе от достаточно тяжелых больных, которые жалуются на то, что не могут получить место в больнице. Поэтому я дал поручение Министерству здравоохранения республики проанализировать ситуацию с теми людьми, которые находятся на сегодняшний день в стационарах», — сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии отметил, что уже сейчас решается задача об ускорении получения результатов анализов. Это позволит уже выздоровевшим пациентам не ожидать выписки по несколько дней. А если состояние инфицированного COVID-19 позволяет лечить его амбулаторно, это нужно делать, наблюдая за пациентом на дому.

«И таким образом мы могли бы более эффективно использовать ресурсы коечного фонда, но самое главное – мы сможем оперативно помочь тем людям, которым нужна мгновенная и неотложная помощь», — подытожил руководитель региона.