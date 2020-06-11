2020-06-11T18:58:55+03:00
Общество

Мишустин продлил выплату пособий по безработице на три месяца

Эта мера поддержки касается тех, у кого после 1 марта заканчивался период выплаты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пособие безработные будут получать еще три месяцаПособие безработные будут получать еще три месяцаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В правительстве продлили возможность получить пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. Еще три месяца безработные из этой категории имеют право на получение материальной поддержки.

- Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В правительстве выполнили все поручения президента по поддержке безработных. Помимо продления срока выплат пособий и увеличения минимального пособия в три раза, расширен список получателей господдержки:

Максимальное пособие в 12 130 рублей получат индивидуальные предприниматели, закрывшие свое дело.

На деньги от государства смогут рассчитывать семьи с детьми до 18 лет, кроме пособия по безработице, они получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца (по август включительно).

Документ опубликован на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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