Мишустин продлил выплату пособий по безработице на три месяца
В правительстве продлили возможность получить пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. Еще три месяца безработные из этой категории имеют право на получение материальной поддержки.
- Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
В правительстве выполнили все поручения президента по поддержке безработных. Помимо продления срока выплат пособий и увеличения минимального пособия в три раза, расширен список получателей господдержки:
Максимальное пособие в 12 130 рублей получат индивидуальные предприниматели, закрывшие свое дело.
На деньги от государства смогут рассчитывать семьи с детьми до 18 лет, кроме пособия по безработице, они получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца (по август включительно).
Документ опубликован на сайте правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU