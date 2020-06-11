2020-06-11T18:44:05+03:00
Общество

Только в масках и перчатках: Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для посещения музеев

С 16 июня в России вновь откроются дворцовые и парковые комплексы
Ксения БОГДАНОВА
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С 16 июня федеральные музеи и парково-дворцовые комплексы вновь откроются для посетителей. Фото: Алена МОСКОВСКАЯ.С 16 июня федеральные музеи и парково-дворцовые комплексы вновь откроются для посетителей. Фото: Алена МОСКОВСКАЯ.
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Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ разработал санитарные рекомендации для федеральных музеев, заповедников и дворцово-парковых комплексов. С 16 июня они вновь начнут принимать посетителей на открытых площадках и в парках, но только при условии тщательного соблюдения всех санитарных норм. Новые правила коснутся как посетителей, так и сотрудников музеев.

Перед открытием в музеях будут проведены профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минкульта РФ. Все помещения подвергнутся санитарной обработке и дезинфекции. В тех местах, где сотрудники музеев будут контактировать с посетителями, установят защитные экраны. В парках и на открытых пространствах для гостей будет организована «умная» маршрутизация: она предусматривает раздельные входы и выходы в здания музеев. И работники, и посетители музеев обязаны носить в помещениях маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. - Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности, и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных.

По решению министра культуры Ольги Любимовой, федеральные музеи возобновят свою работу с 16 июня, однако окончательное одобрение даты открытия парков и заповедников остается за главами российских регионов. Для того, чтобы вновь начать принимать посетителей, выставочным комплексам также необходимо получить разрешение главных санитарных врачей в субъектах РФ.

- Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Во всех случаях мы согласовываем правила с теми, кто непосредственно работает в отрасли, чтобы они не были противоречащими процессу, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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