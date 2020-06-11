2020-06-11T18:53:40+03:00
Общество

Экономист объяснил, почему молодежь в России часто зависит от родителей

Среднестатистический молодой человек становится финансово независимым только в 26 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист объяснил, почему молодые люди в России часто зависят от родителейЭкономист объяснил, почему молодые люди в России часто зависят от родителейФото: Алексей ФОКИН
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Исследование показало, что в среднем молодые люди в России становятся материально независимыми от родителей только в 26 лет. Именно в этом возрасте они начинают делать какие-то затратные покупки типа крупной бытовой техники. А на машину среднестатистический россиянин способен накопить только к 28 годам.

Экономист Владислав Жуковский объяснил, почему молодежь в России так часто зависит от родителей.

- Я думаю, что 26, конечно, это такой поздноватый возраст, затянувшийся такой инфантилизм, с одной стороны. Другое дело, что сейчас, так скажем, тяжело, потому что затяжной социально-экономический кризис в стране, шесть лет подряд падают реальные доходы населения, малый бизнес тоже у нас, скорее, мертв, чем жив, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Жуковский отметил, что сейчас молодым людям все сложнее находить источники заработка. Не все могут быть самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Поэтому в такой статистике нельзя винить только молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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