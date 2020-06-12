С бубном и свистулькой: Google ко Дню России меняет дудл на "музыкальный"

12 Июнь 2020 2020-06-11T19:23:12+03:00

Художница из Питера Олеся Щукина изобразила то, что объединяет народы России

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Google поздравит пользователей с Днем России новым дудлом на главной странице сайта.

Версия логотипа 12 июня станет "музыкальной" и танцевальной одновременно - несмотря на то, что это все-таки рисунок, а не анимация со звуком, каждый, кто увидит картинку, очень точно представит мелодию.

Художник Олеся Щукина смогла "попасть" в сердце каждого гражданина страны, несмотря на то, что все очень разные. Она нашла, что объединяет разные народы - музыка.

- . На дудле изображены жители разных уголков России, которые играют на музыкальных инструментах: свистульке, шаманском бубне — дунгуре, гармони и ложках, а также исполняют традиционные танцы,- сообщили в компании.

Олеся рассказала, что интерес к анимации у нее появился благодаря младшему брату. Мальчик мечтал создавать свои мультики. Этой идеей загорелась и сама девушка, в итоге вышло так, что анимация стала делом ее жизни - Олеся поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения в мастерскую режиссуры анимации, а в 2010 году уехала учиться во французскую анимационную школу "Пудриер".

- Мой стиль сформировался под влиянием советских и французских иллюстраций,- рассказала художница.

ИСТОЧНИК KP.RU