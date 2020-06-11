2020-06-11T19:11:24+03:00
Общество

Эпидемия коронавиурса может закончиться в России в июле

В РХТУ имени Менделеева составили математическую модель распространения заболевания в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эпидемия коронавиурса в Москве может закончиться раньше, чем по стране в целом.

К середине лета Россия должна вернуться к нормальной жизни, считают ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. Они составили прогноз на основе математического моделирования.

Данные исследования приводит ТАСС: в России эпидемия закончится к концу июля, в Москве - в конце июня-начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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