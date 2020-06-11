Эпидемия коронавиурса может закончиться в России в июле
В РХТУ имени Менделеева составили математическую модель распространения заболевания в России
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Эпидемия коронавиурса в Москве может закончиться раньше, чем по стране в целом.
К середине лета Россия должна вернуться к нормальной жизни, считают ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. Они составили прогноз на основе математического моделирования.
Данные исследования приводит ТАСС: в России эпидемия закончится к концу июля, в Москве - в конце июня-начале июля.
ИСТОЧНИК KP.RU