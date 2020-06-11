Королева Великобритании впервые провела Zoom конференцию

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:21:22+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II впервые провела конференцию в Zoom. На это 94-летний монарх пошла по просьбе своей дочери, принцессы Анны, а также после советов более молодых членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Кембриджские, Уильям и Кейт, нашли способ выполнять свои обязанности даже в период блокировки - они проводят онлайн-встречи с благотворительными организациями, пытаются помогать "на удаленке", пока ограничения не сняли.

В итоге королева сдалась и тоже присоединилась к Zoom конференции. Она пообщалась с волонтерами, которые помогают одиноким больным людям, пожилым.

Встреча длилась около часа, но королева присутствовала на ней 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU