Королева Великобритании впервые провела Zoom конференцию
Королева Великобритании Елизавета II впервые провела конференцию в Zoom. На это 94-летний монарх пошла по просьбе своей дочери, принцессы Анны, а также после советов более молодых членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Кембриджские, Уильям и Кейт, нашли способ выполнять свои обязанности даже в период блокировки - они проводят онлайн-встречи с благотворительными организациями, пытаются помогать "на удаленке", пока ограничения не сняли.
В итоге королева сдалась и тоже присоединилась к Zoom конференции. Она пообщалась с волонтерами, которые помогают одиноким больным людям, пожилым.
Встреча длилась около часа, но королева присутствовала на ней 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU