2020-06-11T19:37:18+03:00
Экономика

Эксперт о расширении программы льготной ипотеки: 6,5% – это замечательная ставка

В эфире Радио "Комсомольская правда" Григорий Полторак рассказал о плюсах льготной ипотеки
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт оценил идею расширения программы льготной ипотекиЭксперт оценил идею расширения программы льготной ипотекиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Правительство России предложило расширить программу льготной ипотеки под 6,5%. президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева объяснила, что сейчас эта льгота распространяется только на долевое строительство. При этом, если дом построен по инициативе инвестора, как это происходит в малоэтажном строительстве, то льготная ипотека не действует.

Вице-президент Российской Гильдии риэлторов Григорий Полторак полностью поддержал эту инициативу.

- 6,5% - это замечательная ставка. Вообще все, что ниже 10% при нашей жизни, при нашем уровне реальной инфляции, это хорошо, - рассказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также добавил, что это делается в основном для регионов, где появляется не так много новостроек.

- Это не про Москву и не про Питер, не про те рынки, где представлены достаточно хорошо объекты нового строительства, есть, что купить из новостроек, - добавил Полторак.

Напомним, кроме этого Елена Николаева предложила продлить программу льготной ипотеки до 1 января 2022, а максимальный размер кредита увеличить с 8 до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, с 3 до 6 млн - для остальных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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