Президент присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК РФ Светлане Петренко
Представителю СК РФ Светлане Петренко присвоили звание генерал-майора юстиции - указ 11 июня подписал президент Владимир Путин. Ранее она носила звание полковника юстиции.
- Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне,- сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Светлана Петренко отвечает в ведомстве за взаимодействие со СМИ.
На этой неделе президент присвоил высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла официальному представителю МИД России Марии Захаровой. О получении статуса она сказала, что на рабочее настроение это не повлияло - в связи с пандемией коронавиурса ведомство, как и другие госструктуры, находится в состоянии "полной мобилизации" - в МИД курируют вопрос возвращения россиян, застрявших за границей на Родину.
ИСТОЧНИК KP.RU