Собянин призвал москвичей не выходить из дома в праздники

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:16:00+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы остаться дома в День России. В связи с праздничным днем, у россиян на этой неделе будет сразу три выходных дня. Но массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса не будет, они запрещены.

- Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России), и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору, сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

На торжествах не будет большого количества зрителей, чтобы избежать возможного распространения болезни.

- Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом, у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности,- сказал мэр Москвы.

На этой неделе в Москве отменили пропускной режим и разрешили гулять не по графикам. Открылись летние веранды кафе, салоны красоты. Но носить маски все еще обязательно. К концу месяца должны возобновить работу спортивные клубы.

Ученые сделали прогноз, согласно которому эпидемия завершится в Москве в июле, в России в целом к концу второго летнего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU