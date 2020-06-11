2020-06-11T20:23:32+03:00
В мире

Главного санитарного врача Украины оштрафовали за поход в кафе во время блокировки

Виктор Ляшко пожаловался в соцсетях, что это самый дорогой кофе в его жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виктор ЛяшкоВиктор ЛяшкоФото: Facebook
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Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко оштрафовали за нарушение им же введенных правил.

В период самоизоляции он посетил кафе. Был не один, а с президентом Владимиром Зеленским. Во время командировки в Хмельницкий, они зашли в местную кофейню, хотя заведение вообще не должно было принимать посетителей. Выпили кофе и ушли. Но об этом написали журналисты. Причем фото с того самого визита в кофейню разместили в соцсетях офиса украинского президента.

Оштрафовали в итоге и Ляшко, и Зеленского.

- Самый дорогой кофе в моей жизни,- написал санитарный врач в фейсбуке.

Оба должны заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен (44 156 рублей). Это больше, чем первая зарплата Зеленского на посту президента.

Кофейня, где приняли политиков, заплатит штраф больше 88 тысяч рублей.

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Владимир Зеленский нарушил карантин и без маски посетил кафе, выпив кофе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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