Главного санитарного врача Украины оштрафовали за поход в кафе во время блокировки
Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко оштрафовали за нарушение им же введенных правил.
В период самоизоляции он посетил кафе. Был не один, а с президентом Владимиром Зеленским. Во время командировки в Хмельницкий, они зашли в местную кофейню, хотя заведение вообще не должно было принимать посетителей. Выпили кофе и ушли. Но об этом написали журналисты. Причем фото с того самого визита в кофейню разместили в соцсетях офиса украинского президента.
Оштрафовали в итоге и Ляшко, и Зеленского.
- Самый дорогой кофе в моей жизни,- написал санитарный врач в фейсбуке.
Оба должны заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен (44 156 рублей). Это больше, чем первая зарплата Зеленского на посту президента.
Кофейня, где приняли политиков, заплатит штраф больше 88 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU