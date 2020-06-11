2020-06-11T22:02:19+03:00
Происшествия

Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер свою вину признал Фото: Роман Канащук, ТАССАктер свою вину признал Фото: Роман Канащук, ТАСС
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Актер Михаил Ефремов остался в статусе свидетеля в деле о сбыте наркотиков. Об этом в пресс-службе московского управления полиции сообщили "Интерфаксу".

Авария с участием известного актера произошла на Садовом Кольце 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался на своем внедорожнике в машину курьерской службы. Водителя фургона зажало в кузове, травмы оказались смертельными - он скончался на следующий день в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поэтому возбудили еще одно дело - по ст.228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов). Ефремов остается в статусе свидетеля.

Актер находится под домашним арестом, 11 июня его привозили на новый допрос. Как сообщает РИА Новости, допрос длился около пяти часов.

Ефремова доставили домой после допроса в ГУ МВД.Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН вернулся в свою квартиру, где будет находиться под домашним арестом до 9 августа в связи со смертельным ДТП на Садовом кольце

ИСТОЧНИК KP.RU

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