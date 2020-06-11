Мурашко назвал возможную причину второй волны коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:38:07+03:00

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России возможна вторая волна коронавируса из-за повторного завоза вируса или природных факторов. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1".

Регулярное авиасообщение с другими странами пока не восстановлено, но россияне смогут выезжать за границу на учебу, работу и лечение. Тоже самое касается прибывающих в Россию иностранцев. Открытие границ может привести к росту заболеваемости.

- Есть формат, в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни,- сказал министр.

Российские ученые сделали прогноз об окончании эпидемии в России - снизится число новых случаев, согласно их подсчету, к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU