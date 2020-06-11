В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:01:37+03:00

В помещениях клиентов пока принимать не будут Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Подмосковье в праздничный день откроют летние веранды ресторанов и кафе. Московская область снимает ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Но пока смягчение блокировки будет не таким масштабным, как в столице.

- В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт,- сказал губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".

Следующим шагом станет возобновление работы музеев и больниц в прежнем режиме - это произойдет с понедельника 15 июня. В Подмосковье, как и в других регионах, на время пандемии ввели новые правила работы медучреждений. Например, временно прекратилась вакцинация, отложены несрочные операции, в том числе пластические.

Число новых случаев заражения в России остается на примерно одинаковом уровне уже несколько недель. Эпидемия должна закончиться, согласно прогнозу российских ученых, к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU