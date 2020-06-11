2020-06-11T22:01:37+03:00
Общество

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе

Областные музеи возобновят работу только с 15 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В помещениях клиентов пока принимать не будутВ помещениях клиентов пока принимать не будутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковье в праздничный день откроют летние веранды ресторанов и кафе. Московская область снимает ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Но пока смягчение блокировки будет не таким масштабным, как в столице.

- В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт,- сказал губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".

Следующим шагом станет возобновление работы музеев и больниц в прежнем режиме - это произойдет с понедельника 15 июня. В Подмосковье, как и в других регионах, на время пандемии ввели новые правила работы медучреждений. Например, временно прекратилась вакцинация, отложены несрочные операции, в том числе пластические.

Число новых случаев заражения в России остается на примерно одинаковом уровне уже несколько недель. Эпидемия должна закончиться, согласно прогнозу российских ученых, к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на 2021 год
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В МИД считают, что США "пытаются похоронить" договор о разоружении
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе
Мурашко назвал возможную причину второй волны коронавируса
Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Глава МИД Украины просит Евросоюз усилить антироссийские санкции
В МИД России назвали недопустимой экстрадицию диджея Казначеева в США
В США требуют запретить мультик "Щенячий патруль" из-за собаки-полицейского
Главного санитарного врача Украины оштрафовали за поход в кафе во время блокировки
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в праздники
Президент присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК РФ Светлане Петренко
Эксперт о расширении программы льготной ипотеки: 6,5% – это замечательная ставка
Королева Великобритании впервые провела Zoom конференцию
Эпидемия коронавиурса может закончиться в России в июле
Экономист объяснил, почему молодежь в России часто зависит от родителей
Только в масках и перчатках: Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для посещения музеев
Мишустин продлил выплату пособий по безработице на три месяца
Почему тесты на антитела к COVID могут давать разные результаты, объяснил специалист
Ученые выясняют загадку парикмахеров с коронавирусом, которые не заразили ни одного из 140 клиентов
Заслуженный учитель РФ оценил решение о выдаче аттестатов без экзаменов
В США испытывают препарат Редженерон, который может быть вакциной и лекарством от коронавируса
С 16 июня в России вновь заработают федеральные музеи и музеи-заповедники
Суд в Латвии признал незаконным запрет на преподавание на русском языке в частных вузах
Евро впервые с 20 мая стоит дороже 79 рублей
Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram
Смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире, считает академик