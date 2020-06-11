В МИД считают, что США "пытаются похоронить" договор о разоружении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США пытаются, сохранив лицо, выйти из договора ДСНВ.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений принят в 2010 году, согласно документу каждая сторона соглашения обязуется сократить вооружение до указанных там цифр.
- С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию.,- сказала Мария Захарова, ее слова приводят РИА Новости.
Например, американцы хотят прописать в договоре (между Россией и США) ограничения китайских военных программ. В КНР логично выступают против, поскольку Китай не является стороной этого соглашения.
- Все это очень похоже на попытки США… похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР, - сказала Захарова.
Ранее американцы вышли из договора по открытому небу, Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, сказала - это не вопрос отношения с Россией. У Америки есть не озвученные причины отказываться от военных соглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU