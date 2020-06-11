2020-06-11T22:08:05+03:00
Политика

В МИД считают, что США "пытаются похоронить" договор о разоружении

В России считают, что американцы хотят увязать ДСНВ со сторонними вопросами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США пытаются, сохранив лицо, выйти из договора ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений принят в 2010 году, согласно документу каждая сторона соглашения обязуется сократить вооружение до указанных там цифр.

- С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию.,- сказала Мария Захарова, ее слова приводят РИА Новости.

Например, американцы хотят прописать в договоре (между Россией и США) ограничения китайских военных программ. В КНР логично выступают против, поскольку Китай не является стороной этого соглашения.

- Все это очень похоже на попытки США… похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР, - сказала Захарова.

Ранее американцы вышли из договора по открытому небу, Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, сказала - это не вопрос отношения с Россией. У Америки есть не озвученные причины отказываться от военных соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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