В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В Москве от коронавируса умерли еще 49 пациентов. Такие данные 11 июня приводит оперштаб столицы.
Число жертв эпидемии в Москве увеличилось до 3 187 человек.
В ВОЗ заявили о необычайно низких цифрах по смертности от коронавируса в России, якобы такие данные "сложны для понимания". Представителю всемирной организации ответил доктор Александр Мясников. Он объяснил - в России эпидемия началась позже, чем в западной Европе. Было время на подготовку. Сейчас Россия в лидерах по числу проведенных тестов, поэтому растет число зараженных - их просто выявляют. Если болезнь нашли, то назначается лечение. А значит меньше запущенных случаев инфицирования, отсюда и смертность ниже.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил, что возможны новые волны коронавиурса с открытием границ. Второй причиной может стать погода, именно поэтому ученые говорят об осеннем распространении коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU