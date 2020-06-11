2020-06-11T22:14:26+03:00
Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Таким образом, общее число жертв эпидемии в столице достигло 3187
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тяжелее всего болезнь переносят пожилые и люди с хроническими заболеваниямиТяжелее всего болезнь переносят пожилые и люди с хроническими заболеваниямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве от коронавируса умерли еще 49 пациентов. Такие данные 11 июня приводит оперштаб столицы.

Число жертв эпидемии в Москве увеличилось до 3 187 человек.

В ВОЗ заявили о необычайно низких цифрах по смертности от коронавируса в России, якобы такие данные "сложны для понимания". Представителю всемирной организации ответил доктор Александр Мясников. Он объяснил - в России эпидемия началась позже, чем в западной Европе. Было время на подготовку. Сейчас Россия в лидерах по числу проведенных тестов, поэтому растет число зараженных - их просто выявляют. Если болезнь нашли, то назначается лечение. А значит меньше запущенных случаев инфицирования, отсюда и смертность ниже.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил, что возможны новые волны коронавиурса с открытием границ. Второй причиной может стать погода, именно поэтому ученые говорят об осеннем распространении коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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