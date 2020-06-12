2020-06-11T22:09:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года составило 201 221 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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За последние сутки в столице выявлено 1 436 новых случаев коронавирусаЗа последние сутки в столице выявлено 1 436 новых случаев коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Москве стабильно снижается. За последние сутки в столице выявлено 1 436 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкий показатель с 12 апреля. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 201 221 случай коронавируса.

Кто же заболел за последние сутки?

- Среди новых заболевших: 41% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 10,5% среди заболевших - дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

В Москве продолжается бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

- Уже более 165 тысяч человек сдали тесты на антитела к коронавирусу. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. То есть этот показатель вырос почти на 5% по сравнению с предыдущими результатами, — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тем временем 12 КТ-центров Москвы вернулись к амбулаторному приему пациентов.

- Коронавирус отступает, у нас уже нет необходимости использовать в таком объеме инфраструктуру, которая была развернута для борьбы с COVID-19. И речь идет не только о стационарах. Потребность в КТ-центрах для диагностики пневмонии сократилась практически в два раза, поэтому 12 КТ-центров выходят из работы с инфекцией и возвращаются к нормальному ритму работы, - сообщили в Депзраве Москвы.

Большинство ограничений в столице уже сняли. Но жителям стоит не забывать о профилактике. Чаще мойте руки , а в общественных местах носите маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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