2020-06-11T22:11:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47181 человекОбщее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47181 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 724 человека. Это рекордно низкий показатель.

- Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47181. Скончались 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14187 человек, - сообщили "КП" в оперативном штате Московской области.

Больше всего заболевших за сутки в Домодедово (+52), Красногорске (+33) и Подольске (+39).

Напомним, ранее в Подмосковье уже возобновили работу салоны красоты, центры косметологии, СПА-салоны и массажные кабинеты, сауны и бани.

А с 15 июня в стоматологических поликлиниках возобновляется плановый прием.

- К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам, - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

При появлении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинскую организацию. Оставайтесь дома и вызовите врача. И не забывайте про меры профилактики. В общественных местах стоит носить маску и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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