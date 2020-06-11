Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на 2021 год

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:25:59+03:00

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Пандемия коронавируса заставит поклонников рок-музыки "выучиться ждать" - фестиваль "Нашествие", запланированный на конец июля 2020 года, не состоится. Эпидситуация не позволяет.

Главный санитарный врач Тверской области не снимает запрет на проведение массовых мероприятий.

- При всем уважении к организаторам "Нашествия" и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и все-таки сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории Тверской области,- сказал глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

Эту информацию подтвердили огранизаторы фестиваля. На официальном сайте появилось обращение - зрителей попросили сохранить билеты. Они будут действительны в 2021 году, когда фестиваль должен все-таки состояться.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы остаться 12 июня дома, несмотря на праздник. За торжествами он советует наблюдать по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU