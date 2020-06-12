Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию

12 Июнь 2020 2020-06-11T22:27:51+03:00

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В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч человек. Это уже ощутимо больше, чем общее число зараженных. Последнюю неделю количество выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов ощутимо превышает прирост.

Тем временем в московские клиники начал поступать первый отечественный препарат от COVID-19. Называется «Авифавир». Он прошел испытания и хорошо себя показал. Больные, которые принимали его, выздоравливали в два раза быстрее. Пробная партия разошлась и в другие крупные города.

Сотрудница «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева сдала плазму с антителами, чтобы помочь победить недуг тем, кто сейчас в больницах. Доказано, что переливание этой жидкой части крови от переболевшего человека помогает пациентам.

Москва готовится к дальнейшему снятию ограничений. Вскоре откроются дворцовые и парковые комплексы. Всех посетителей и сотрудников обязали носить маску и перчатки. Все помещения музеев обработают, а в местах контакта специалистов с гостями будут установлены защитные экраны.

Ждет открытия и сфера услуг. Первыми заработают летние веранды. Их уже готовят, увеличивают дистанцию между местами. Организаторы разных концертов и фестивалей в Москве планируют широко использовать открытые площадки, чтобы минимизировать контакт между зрителями.

Почти неделю в столице продолжается удушливая жара. Однако антикоронавирусные меры отменять рано. Люди изнывают от высоких температур в масках и перчатках. «Комсомольская правда» подготовила инструкцию, как себя вести в общественном транспорте и куда пожаловаться, если в салоне душно.

Кстати, Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома во время праздничных выходных в честь 12 июня. Градоначальник сказал, что лучше посмотреть мероприятия по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU