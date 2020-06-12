2020-06-11T22:27:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 12 июня 2020
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Последнюю неделю количество выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов ощутимо превышает приростПоследнюю неделю количество выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов ощутимо превышает приростФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч человек. Это уже ощутимо больше, чем общее число зараженных. Последнюю неделю количество выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов ощутимо превышает прирост.

Тем временем в московские клиники начал поступать первый отечественный препарат от COVID-19. Называется «Авифавир». Он прошел испытания и хорошо себя показал. Больные, которые принимали его, выздоравливали в два раза быстрее. Пробная партия разошлась и в другие крупные города.

Сотрудница «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева сдала плазму с антителами, чтобы помочь победить недуг тем, кто сейчас в больницах. Доказано, что переливание этой жидкой части крови от переболевшего человека помогает пациентам.

Москва готовится к дальнейшему снятию ограничений. Вскоре откроются дворцовые и парковые комплексы. Всех посетителей и сотрудников обязали носить маску и перчатки. Все помещения музеев обработают, а в местах контакта специалистов с гостями будут установлены защитные экраны.

Ждет открытия и сфера услуг. Первыми заработают летние веранды. Их уже готовят, увеличивают дистанцию между местами. Организаторы разных концертов и фестивалей в Москве планируют широко использовать открытые площадки, чтобы минимизировать контакт между зрителями.

Почти неделю в столице продолжается удушливая жара. Однако антикоронавирусные меры отменять рано. Люди изнывают от высоких температур в масках и перчатках. «Комсомольская правда» подготовила инструкцию, как себя вести в общественном транспорте и куда пожаловаться, если в салоне душно.

Кстати, Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома во время праздничных выходных в честь 12 июня. Градоначальник сказал, что лучше посмотреть мероприятия по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 июня 2020: названы новые регионы-лидеру по числу выявленых случаев COVID-19
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года составило 201 221 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек
США предрекли участь Советского Союза из-за «убийственной» политики Трампа
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
США продолжат сокращать число своих военнослужащих в Ираке
Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителами
Крупнейший в мире косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Миллионы детей в мире будут вынуждены выйти на работу из-за последствий пандемии
В России расширили меры поддержки безработных
Посетитель бара описал «непотребное» состояние пьяного Михаила Ефремова
Погода в Москве на 12 июня 2020: жителей города ждет сильный дождь и град
Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России
В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией
Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции