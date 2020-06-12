12 Июнь 2020 2020-06-11T22:44:28+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 49 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 532 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 174 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 234,7 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что второй волны коронавируса может и не произойти ни в России, ни в других странах. Как объяснил итальянский вирусолог COVID-19 стал значительно слабее, чем был в первые недели марта.

При это российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что повторение ситуации с коронавирусом, которая произошла этой зимой, возможно, если вирус снова завезут на территорию страны или в связи с каким-либо приролными факторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские чиновники рассказали, сколько людей умерло от коронавируса и других причин в мае

Средний уровень смертности в столице оказался значительно выше обычного, но Москва пострадала от эпидемии намного меньше многих зарубежных мегаполисов (подробности)

Почему в Москве смертность от коронавируса намного ниже, чем в других мировых столицах

В апреле количество умерших в российской столице выросло на 18%, в то время как в Нью-Йорке произошел скачок более чем в 6 раз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU