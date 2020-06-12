Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 49 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 532 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 174 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 234,7 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что второй волны коронавируса может и не произойти ни в России, ни в других странах. Как объяснил итальянский вирусолог COVID-19 стал значительно слабее, чем был в первые недели марта.
При это российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что повторение ситуации с коронавирусом, которая произошла этой зимой, возможно, если вирус снова завезут на территорию страны или в связи с каким-либо приролными факторами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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