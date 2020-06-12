12 Июнь 2020 2020-06-11T22:34:50+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 12 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 2 236 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 261 тысячи пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 8 367 человек. Зараженными в стране остаются более 234,7 тысячи пациентов. Отмечается, что более 36% инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов, а большинство болеют в легкой форме.

Введенные ранее ограничения из-за распространения инфекции в Москве снимают, однако массовые мероприятия на территории города все еще запрещены из-за пандемии. Московский мэр Сергей Собянин призвал жителей российской столицы остаться дома в День России: в связи с праздником у россиян будет целых три выходных дня, но их лучше провести дома для предотвращения распространения инфекции.

На этой неделе в городе отменили пропускной режим и разрешили гулять не по графикам. Открылись летние веранды кафе, салоны красоты. Но носить маски все еще обязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU