2020-06-11T22:34:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 12 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человекФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек. За сутки столичные медицинские учреждения после успешного курса лечения покинули 2 236 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на территории страны с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 261 тысячи пациентов. За минувшие сутки из российских клиник выписались 8 367 человек. Зараженными в стране остаются более 234,7 тысячи пациентов. Отмечается, что более 36% инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов, а большинство болеют в легкой форме.

Введенные ранее ограничения из-за распространения инфекции в Москве снимают, однако массовые мероприятия на территории города все еще запрещены из-за пандемии. Московский мэр Сергей Собянин призвал жителей российской столицы остаться дома в День России: в связи с праздником у россиян будет целых три выходных дня, но их лучше провести дома для предотвращения распространения инфекции.

На этой неделе в городе отменили пропускной режим и разрешили гулять не по графикам. Открылись летние веранды кафе, салоны красоты. Но носить маски все еще обязательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы будем жить после пандемии: Карантин снимается, но маски и перчатки остаются надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказали премьеру Михаилу Мишустину о выходе регионов из ограничений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 3 187 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 июня 2020: названы новые регионы-лидеру по числу выявленых случаев COVID-19
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 июня 2020 года составило 201 221 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 июня 2020: парки и музеи активно готовят к открытию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 июня 2020 года увеличилось до 115 769 человек
США предрекли участь Советского Союза из-за «убийственной» политики Трампа
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
США продолжат сокращать число своих военнослужащих в Ираке
Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителами
Крупнейший в мире косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Миллионы детей в мире будут вынуждены выйти на работу из-за последствий пандемии
В России расширили меры поддержки безработных
Посетитель бара описал «непотребное» состояние пьяного Михаила Ефремова
Погода в Москве на 12 июня 2020: жителей города ждет сильный дождь и град
Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России
В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией
Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции