Верховный суд: Родители не обязаны оплачивать оубчение совершеннолетних детей

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:40:04+03:00

В ВС РФ объяснили, в каком случае родители могут не платить алименты Фото: Екатерина МАЛИНИНА

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Родители могут не платить алименты совершеннолетним детям, даже если речь идет о плате за обучение. Об этом сообщил Верховный суд в ответе на жалобу пожилой женщины, которая хотела взыскать деньги с отца внучки. Девочку пенсионерка растила сама, родитель платил алименты нерегулярно. Внучка выросла, поступила в университет на платное отделение. Пенсионеры отдали накопления, 103 тысячи рублей, чтобы оплатить первый семестр. Но решили все-таки потребовать часть от родного отца подростка.

Суд первой и второй инстанции был на стороне заявительницы, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение.

- Однако трудоспособные дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы,- сказано в обзоре судебной практики.

ИСТОЧНИК KP.RU