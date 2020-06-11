2020-06-11T22:40:04+03:00
Общество

Верховный суд: Родители не обязаны оплачивать оубчение совершеннолетних детей

Родителей нельзя заставить платить алименты, если ребенку исполнилось 18 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВС РФ объяснили, в каком случае родители могут не платить алиментыВ ВС РФ объяснили, в каком случае родители могут не платить алиментыФото: Екатерина МАЛИНИНА
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Родители могут не платить алименты совершеннолетним детям, даже если речь идет о плате за обучение. Об этом сообщил Верховный суд в ответе на жалобу пожилой женщины, которая хотела взыскать деньги с отца внучки. Девочку пенсионерка растила сама, родитель платил алименты нерегулярно. Внучка выросла, поступила в университет на платное отделение. Пенсионеры отдали накопления, 103 тысячи рублей, чтобы оплатить первый семестр. Но решили все-таки потребовать часть от родного отца подростка.

Суд первой и второй инстанции был на стороне заявительницы, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение.

- Однако трудоспособные дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы,- сказано в обзоре судебной практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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