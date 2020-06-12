2020-06-11T22:36:57+03:00
Общество

Погода в Москве на 12 июня 2020: жителей города ждет сильный дождь и град

Рассказываем про погоду в Москве 12 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Ожидается сильный дождь, местами возможен град и гроза.Ожидается сильный дождь, местами возможен град и гроза.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители столицы только успели обрадоваться теплой летней погоде, как специалисты снова обещают неблагоприятные метеорологические явления: в некоторых районах города и области ожидается сильный дождь, гроза и даже град. О погоде в Москве и области на воскресенье, 12 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью температура воздуха составит 19 градусов тепла, ожидается небольшой дождь, местами гроза. Синоптики обещают юго-западный ветер до 1 метра в секунду, однако порывы ветра ночью могут достигать 14 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 23 градусов по Цельсию, на юге Москвы температура может достигнуть 30 градусов тепла. Ожидается сильный дождь, местами возможен град и гроза. Ветер северо-восточные до 2 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунда. Влажность воздуха от 77 до 86%, атмосферное давление 747-748 мм рт. ст.

12 июня на территории Московской области и столицы прогнозируется преобладание I класса пожарной опасности, предупреждают эксперты МЧС.

В связи с прогнозируемыми осадками, градом и грозой жителям города следует быть острожными при нахождении на улице, обращать на целостность воздушных линий электропередач. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Как ранее писал сайт kp.ru, москвичей предупредили об "оранжевом уровне" опасности погоды. По этой классификации значит, погода условно опасна: дожди, ливень, сильный ветер, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Погода будет больше походить на тропическую - после изнуряющей жары, рекордной для севера России, придут проливные дожди и сильные грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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