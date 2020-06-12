Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 июня 2020: названы новые регионы-лидеру по числу выявленых случаев COVID-19

12 Июнь 2020 2020-06-11T22:39:14+03:00

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В Московской области постепенно начинает выравниваться ежедневная статистика новых случаев заболевших коронавирусом и исцелившихся. Например, накануне число больных выросло на 724, а из-под медицинского наблюдения сняли 768 человек. Если раньше, соотношение заболевших и выздоровевших было 1:4, то на 12 июня здоровых стало более 30%.

В подмосковных гостиницах с начала пандемии разместили 3,8 тысяч медиков. Некоторые приехали работать в регион Они не только живут там, но и получают питание. Врачей располагают как можно ближе к месту работы. В обмен на это отелям предоставляют субсидии.

В Московской области начали тестировать рабочих строек. Эта отрасль возобновила работу раньше других. Пока протестировали 12 тысяч человек. У 74 выявили ковид. Их отправили на домашний карантин.

Стоматологические поликлиники Подмосковья готовятся начать работу, после запрета на работу в связи с распространением коронавируса. Известно, что первый приемный день в государственный клиниках — 15 июня. Зайти в больницу можно только в перчатки и масках. После каждого пациента кабинет будут дезинфицировать.

Домодедовский городской округ сменил Подольск на месте лидера по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. Следом идут Сергиев Посад и Наро-Фоминск. Подольск лишь на четвертом месте. Однако по общему числу зараженных он по прежнему на первом месте — более 3 тысяч случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU