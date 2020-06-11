Мурашко назвал регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы России, где заболеваемость коронавируса пошла на спад. Стабилизируется ситуация, по его словам в 21 регионе. В их числе Москва. Здесь было больше всего зараженных, но меры, которые предприняли власти, позволили сократить число зараженных и одновременно увеличить число вылеченных пациентов.
Хороший результат показывает Тюменская область, здесь снижается госпитализация.
- Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет- сказал он в эфире канала "Россия-1".
Он призвал соблюдать правила социальной дистанции и носить маски.
Министр допустил, что возможна вторая волна коронавируса. Это зависит от открытия границ и погоды, ранее ученые допускали, что осенью случаев заражения станет больше.
ИСТОЧНИК KP.RU