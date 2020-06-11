2020-06-11T23:07:27+03:00
Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу

Ситуация стабилизировалась в 21 регионе страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Снижаются случаи инфицирования и увеличивается количество выздоровевших в Москве, сказал министрСнижаются случаи инфицирования и увеличивается количество выздоровевших в Москве, сказал министрФото: Александр ГЛУЗ
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы России, где заболеваемость коронавируса пошла на спад. Стабилизируется ситуация, по его словам в 21 регионе. В их числе Москва. Здесь было больше всего зараженных, но меры, которые предприняли власти, позволили сократить число зараженных и одновременно увеличить число вылеченных пациентов.

Хороший результат показывает Тюменская область, здесь снижается госпитализация.

- Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет- сказал он в эфире канала "Россия-1".

Он призвал соблюдать правила социальной дистанции и носить маски.

Министр допустил, что возможна вторая волна коронавируса. Это зависит от открытия границ и погоды, ранее ученые допускали, что осенью случаев заражения станет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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