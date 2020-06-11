Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:21:12+03:00

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбиржи поздним вечером 11 июня ускорил свой рост на 2,2 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии – американская валюта к 21:17 по столичному времени достигла отметки в 70 рублей впервые с 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Чуть позже доллар вырос еще на 2,3% и составил 70,07 рублей. По состоянию на 21,25 по московскому времени доллар торговался на уровне 70,04 рубля (+ 2,25 процента). Евро, в свою очередь, в это же время вырос на 1,7% - до 79,29 рубля.

Российская валюта снижается к доллару и евро на фоне постепенно дешевеющих нефтяных ресурсов. Так, августовский фьючерс на смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне упал в цене на 7,8 процента до 38,49 доллара за баррель, а нефть WTI находилась на уровне 36,5 доллара за баррель, что на 8,3 процента ниже, чем во время закрытия предыдущих торгов.

Как ранее писал сайт kp.ru, евро впервые с 29 мая превысил отметку в 79 рублей. К закрытию торгов на Мосбирже, европейская валюта оценивалась в 79,01 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU