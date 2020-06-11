2020-06-11T23:32:29+03:00
Общество

Полиция опровергла нарушение Михаилом Ефремовым условий домашнего ареста

Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении актера нет
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция опровергла нарушение Михаилом Ефремовым условий домашнего арестаПолиция опровергла нарушение Михаилом Ефремовым условий домашнего арестаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Правоохранительные органы опровергли сообщения о том, что Михаил Ефремов нарушил условия домашнего ареста. Как сообщил источник ТАСС в полиции, в настоящее время нет оснований для ужесточения меры пресечения в отношении актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

- Нет оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова. Установленные судом запреты и условия домашнего ареста он не нарушал, включая запрет на пользование сетью Интернет и средствами связи, - сообщил источник агентства.

Напомним, что 9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретил ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять письма, общаться с журналистами и иными лицами помимо родственников, правозащитников, СК и сотрудников органов ФСИН. В противном случае Ефремова могут изменить меру пресечения на арест.

Ранее появилась информация о том, что sim-карта, которая принадлежит актеры, была использована для выхода в популярный мессенджер Telegram. Уведомление о регистрации нового пользователя пришло в 13.33 по Москве пользователям, у которых актер был добавлен в телефонную книгу, в том числе и многочисленным журналистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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