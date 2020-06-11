Михаэля Шумахера готовят к уникальной операции по пересадке стволовых клеток

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:42:14+03:00

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Михаэлю Шумахеру, семикратному чемпиону Формулы-1, в скором времени предстоит перенесли достаточно сложную и уникальную по медицинским показателям операцию. Об этом сообщает итальянское издание Contro Copertina.

Напомним, что зимой почти семь лет назад спортсмен, катаясь на горных лыжах, упал и получил крайне тяжелые травмы головы, повредив нервную системы. О состоянии его здоровья все эти годы мало что было известно, близкие Шумахера предпочитали хранить все в тайне.

Недавно кардиохирург Филипп Менаше, который уже занимался лечением легенды Формулы-1, рассказал, что Михаэлю Шумахеру проведут экспериментальную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Похожую процедуру автогонщик уже проходил в прошлом году. По словам врача, цель уникальной операции состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля.

Нейрохирург доктор Никола Аккьяри рассказал, что бывший пилот «Феррари» также страдает от атрофии мышц и остеопороза.

- В последние годы наука добилась небывалого прогресса в области лечения тяжелых пациентов стволовыми клетками. Но даже с учетом этого факта, мы по-прежнему очень мало знаем о человеческом мозге. Сейчас очень сложно сказать, какие результаты принесет это лечение, - подчеркнул врач.

ИСТОЧНИК KP.RU