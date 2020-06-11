2020-06-11T23:55:57+03:00
Наука

Роскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и Японией

NASA инициировало конференцию по программе освоения спутника Земли
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Роскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и ЯпониейРоскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и ЯпониейФото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

Представители отечественной корпорации «Роскосмос» приняли участие в многосторонней конференции в онлайн-режиме с руководителями космических агентств ряда зарубежных стран. Конференция, посвященная пилотируемой и робототехнической программе освоения Луны, была инициирована специалистами НАСА. Как сообщает ТАСС, в обсуждении также приняли участие представители Канады, США и Японии, главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии.

- Большая часть была посвящена докладам руководителей НАСА по вопросам пилотируемого и робототехнического освоения Луны и космического пространства. В частности, были представлены планы США по реализации лунной программы Artemis, подготовке Artemis Accords, возможностям участия иностранных партнеров в проекте по созданию орбитальной станции гражданского назначения на Луне, - сказали представители Роскосмоса.

Глава департамента пилотируемых космических программ России Александр Быков выступил на конференции с комментарием о российских планах по освоению спутника, а также о возможном участии Роскосмоса в проекте Gateway.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при это не собирается участвовать в лунной гонке. С 2021 года госкорпорация начнет лунную программу и собирается отправить первый аппарат на Луну – «Луна-25».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С бубном и свистулькой: Google ко Дню России меняет дудл на "музыкальный"
Роскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и Японией
Михаэля Шумахера готовят к уникальной операции по пересадке стволовых клеток
Полиция опровергла нарушение Михаилом Ефремовым условий домашнего ареста
Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая
Мурашко назвал регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу
Протестующие в США снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки
Верховный суд: Родители не обязаны оплачивать оубчение совершеннолетних детей
Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на 2021 год
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В МИД считают, что США "пытаются похоронить" договор о разоружении
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе
Мурашко назвал возможную причину второй волны коронавируса
Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Глава МИД Украины просит Евросоюз усилить антироссийские санкции