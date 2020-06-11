Роскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и Японией

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:55:57+03:00

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Представители отечественной корпорации «Роскосмос» приняли участие в многосторонней конференции в онлайн-режиме с руководителями космических агентств ряда зарубежных стран. Конференция, посвященная пилотируемой и робототехнической программе освоения Луны, была инициирована специалистами НАСА. Как сообщает ТАСС, в обсуждении также приняли участие представители Канады, США и Японии, главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии.

- Большая часть была посвящена докладам руководителей НАСА по вопросам пилотируемого и робототехнического освоения Луны и космического пространства. В частности, были представлены планы США по реализации лунной программы Artemis, подготовке Artemis Accords, возможностям участия иностранных партнеров в проекте по созданию орбитальной станции гражданского назначения на Луне, - сказали представители Роскосмоса.

Глава департамента пилотируемых космических программ России Александр Быков выступил на конференции с комментарием о российских планах по освоению спутника, а также о возможном участии Роскосмоса в проекте Gateway.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при это не собирается участвовать в лунной гонке. С 2021 года госкорпорация начнет лунную программу и собирается отправить первый аппарат на Луну – «Луна-25».

ИСТОЧНИК KP.RU