12 Июнь 2020 2020-06-12T00:43:55+03:00

Apple потратит 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством в компании Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Одна из крупнейших американских корпораций Apple обещала потратить 100 миллионов долларов на свой новый проект, который будет посвящен искоренению расового неравенства на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом на свой странице в Twitter заявил глава компании Тим Кук.

- Неоконченная работа, направленная на достижение расовых равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Ситуацию необходимо изменить, поэтому мы берем на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен. Я горд сообщить сегодня о данной инициативе, посвященной расовым равноправию и справедливости, - сообщил глава Apple.

Идея предусматривает, в частности, значительное увеличение представителей этнических меньшинств в штате корпорации и укрепление партнерства с фирмами, владельцы которых являют темнокожие бизнесмены. В настоящее время, по данным Apple, доля этнических меньшинств в штате компании в США составляет 24% и 31% от количества только что принятых на работу сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU