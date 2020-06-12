В США подготовят доклад о «поддержке расизма» Россией

12 Июнь 2020 2020-06-12T02:38:56+03:00

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Утвержденный сегодня проект военного бюджета США на следующий год обязал властей государства составлять доклады об исследовании зарубежной поддержки расистских группировок в Штатах и европейских государствах. Составители проекта приписали «поддержку расизма» России, следует из документа, опубликованного на официальном сайте комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Текст закона уполномочивает "требовать составления доклада" о поддержке "расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в европейских государствах и на территории Соединенных Штатов, которые формируют угрозу для нацбезопасности, создают информационную войну и увеличивают риски для социальной стабильности и демократии в стране».

Кроме того, сенаторы предложили продлить санкции на предоставление России "чувствительной информации" по ПРО. Финансирование так называемой «Европейской инициативы сдерживания» будет значительно увеличено.

Как ранее писал сайт kp.ru, сенаторы уже проголосовали за проект оборонного американского бюджета на сумму 740,5 миллиарда долларов. Большая часть из этих денег пойдет на базовый нужды Пентагона. Уточняется, что проект закона был составлен в условиях стратегической конкуренции с Российской Федерацией и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU