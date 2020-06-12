2020-06-12T02:52:23+03:00
В мире

Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США обратился к жителям страны от лица американского народа
Ксения АНУФРИЕВА
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Майкл Помпео поздравил россиян с Днем РоссииМайкл Помпео поздравил россиян с Днем РоссииФото: REUTERS
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Американский государственный секретарь Майкл Помпео в четверг поздравил россиян с Днем России. Политик выступил с поздравлением от лица правительства Соединённых Штатов и народа страны.

- От лица властей США и американского народа я поздравляю граждан Российской Федерации, которые в пятницу отмечают День России, - говорится в сообщении американского дипломата Майкла Помпео.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Эта дата станет для россиян нерабочим праздничным днем: отдыхать жители страны будут трое суток: с пятницы по воскресенье.

Как писал сайт kp.ru, в День России будет организована онлайн-выставка «Многонациональная Россия». Несмотря на то, что ограничения из-за пандемии постепенно снимают, путешествовать по стране все еще достаточно проблематично. Но пейзажи, архитектуру, жизни и быт разных народов государства можно будет увидеть, не выходя из дома, на страницах выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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