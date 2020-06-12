Посетитель бара описал «непотребное» состояние пьяного Михаила Ефремова

12 Июнь 2020 2020-06-12T03:20:08+03:00

Все снисходительно относились к актеру, зная его статус и отношения с алкоголем

Изменить размер текста: A A

Частый посетитель столичного бара Ulysses, где по некоторым данным развлекался актер Михаил Ефремов перед устроенной им смертельной аварией, описал обычное поведение и «непотребное» состояние артиста.

По словам очевидца в эфире «Пятого канала», Ефремов был частным клиентом питейного заведения.

- Мне даже казалось, что он был соучредителем. У него был открыт счет в пабе, с порога кричал, чтобы ему налили спиртного. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии, - поделился мужчина.

Время от времени, по его словам, артист появлялся в баре с другими звездами российского шоу-бизнеса, актерами театральной сферы. При этом он мог зайти в паб с «незастегнутой ширинкой», находясь в состоянии глубокого алкогольного опьянения.

- Обычно он был в глубоком состоянии опьянения. С виду такой безобидный, свой постоянный посетитель. Все звали его «дядя Миша» и снисходительно к нему относились, учитывая его статус и отношения с алкоголем, - добавил очевидец.

Мужчина также выразил недоумение, услышав, что бар могу работать во время карантина не только на доставку, но «пуская» звездных клиентов внутрь, ведь прямо «за углом находится УВД».

Напомним, что страшная авария в Москве с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. На Смоленской площади актер на внедорожнике выехал на «встречку» и протаранил грузовик, водитель которого чуть позже скончался в больнице от полученных повреждений.

Как ранее писал сайт kp.ru, правоохранительные органы опровергли сообщения о том, что Михаил Ефремов нарушил условия домашнего ареста. В настоящее время в отношении актера продолжают расследовать уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нечего за рулем пьяным ездить!": дочь Ефремова отказалась помогать ему после скандального ДТП

19-летняя Анна-Мария осталась безучастна к трагедии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU